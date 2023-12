Farorna i jultrafiken – elfel på första plats

Publicerad Tuesday, 19 December 2023, 09:51 av Redaktionen

Foto: Chris Peeters

SOS International varnar om att elfel är vanligaste skälet till att bilister behöver hjälp i trafiken under jul. Kollisioner kommer på tredje plats.

Veckan före jul är en av de mest trafikintensiva veckorna i Sverige uppger SOS international i ett pressmeddelande. För att inte riskera att julkänslan förstörs varnas nu bilister om att risken för problem med batteriet eller motorfel är större än en kollision.

– Det är vanligt att tro att kollisionsrisken är den största risken när man ska ge sig ut i jultrafiken, men det är vanligare att man får ett motorfel eller problem med elektroniken i bilen. Endast 15 bilar av 100 bärgas på grund av kollision, säger Kristin Charlieson, specialist, SOS International.

Årligen behöver 10 000-tals bilar hjälp med sin bil under julveckan. Statistik från SOS International visar att veckan innan jul är då det inträffar som mest problem för att sedan lugna ner sig under julhelgen. Möjligheten för distansarbete har lett till att resenärer inte längre behöver åka under de röda dagarna. Förra året kom det in som mest larm den 19:e och 20:e december, för att sedan sjunka med 70% på Julafton.

12-voltsbatteriet

Under 2022 stod elfelen för 31% av skadorna medan motorfelen stod för 19%. Kristin Charlieson rekommenderar några åtgärder för att slippa bli stående.

– Säkerställ så att bilens 12-voltsbatteri är i god kondition och att du har fyllt på spolarvätska, motorolja och Ad-blue. Det är även en bra idé att kontrollera lufttrycken i däcken samt reservhjulet om du har ett sådant eller läsa på hur lagningskitet fungerar så du inte blir uppstressad om du behöver använda det, informerar Kristin Charlieson.

Innan du kör:

Kontrollerar mönsterdjup på däcken.

Se till att bilbatteriet fungerar och är laddat.

Se över bilens lyktor.

Fyll på motorolja och ev Ad-blue inför längre bilresor.

Ta en titt på bilens reservhjul så att det är helt och att lagningssatsen fungerar.

Gör rent bilen- skrapa bort snö och frost och se till att ha fyllt på med spolarvätska.

Medan du kör: