Inbrottsstöld i en smyckesbutik

Publicerad Thursday, 21 December 2023, 18:25 av Redaktionen

Under morgonen fick polisen in en anmälan om en inbrottsstöld i en smyckesbutik i Lidköping. Inbrottet skedde under natten.

Det är klockan 06:05 som polisen får in en anmälan om stöld genom inbrott som skett under natten på Särnmarksgatan i Lidköping.

Det är någon från allmänheten som ringer in och berättar att någon har plockat bort ett skyltfönster och ställt det mot väggen. Enligt polisens presstalesperson så har smycken till ett okänt värde stulits.

En anmälan om inbrottsstöld är upprättad och i nuläget är ingen gripen.