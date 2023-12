Terrassen i Lidköping i konkurs

Publicerad Friday, 22 December 2023, 14:42 av Samuel Lundell

Terrassen i Lidköping AB har gått i konkurs efter 24 år. Restaurangbolaget var på slutet i praktiken avvecklat, men är nu alltså i konkurs.

Bolaget inledde sin verksamhet i april 1999. På den tiden hette bolaget dock inte Terrassen i Lidköping utan Starta Eget Boxen Betty AB. Det dröjde dock inte ens ett år innan bolaget bytte namn till Fjällbröd i Lidköping AB.

Brödproduktionen drar igång

2000 började också bolaget producera bröd och försäljningen uppgick till 460 705 kr. Kostnaderna i den löpande verksamheten översteg det, men de tunga räntekostnaderna på 348 076 kr sänkte dock bolaget ner på ett stort negativt resultat efter finansiella poster.

De kommande åren tar försäljningen fart och passerar en miljon årligen. Den löpande verksamheten går med vinst, men räntekostnaderna fortsätter att göra så att bolaget går med förlust. Samarbetet med systerbolaget Rådhuskonditoriet i Lidköping AB fördjupades också under denna tiden. Rådhuskonditoriet började nu använda maskinerna av Fjällbröd. Samma maskinpark såldes till Rådhuskonditoriet under 2005.

Ny ägare och inriktning

Den 22:e augusti 2011 får bolaget ny ägare och med det kommer också en ny inriktning på verksamheten. Nu är det restaurangverksamheten som tar över bolaget. Försäljningen för restaurangen uppgår årligen till mellan fyra och fem miljoner kr.

Vinsterna uppgår de första åren till i snitt lite mer än en halv miljon kr per år, men detta ändrar sig snart. Vinsterna blir allt mer blygsamma trots bibehållen försäljning. 2019 tömmer man också ut merparten av vinsterna som byggts upp genom en utdelning till aktieägare. Det kanske inte heller är så konstigt då bolaget samma år ställer om sin verksamhets inriktning ännu en gång. Tvätteriverksamhet är det nya på dagordningen.

Slutet för Terrassen i Lidköping

2021 såldes tvätteriverksamheten och bolaget gick under 2022 in i dvala. Den vilan har nu dock tagit slut då bolaget gått i konkurs. Bolaget har gjort flera vändningar under de 24 åren som företaget funnits, men nu är slutet här.