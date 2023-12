Café Bella Mi i konkurs

Publicerad Monday, 25 December 2023, 12:46 av Samuel Lundell

Bolaget Café Sveaborg AB som ligger bakom Bella Mi har gått i konkurs. Konkursen inleddes under julveckan.

Café Sveaborg AB gick i konkurs den 19:e december i år. Bolaget grundades 2022 och hade enligt Bolagsverket 4 anställda. Café Sveaborg drev Café Bella Mi i centrala Lidköping.

Enda räkenskapsåret

Eftersom bolaget grundades 2022 så finns bara en årsredovisning för bolaget. Av den framgår att bolaget sålde sina varor för i snitt 190 000 kr per månad. Bolagets kostnader var däremot i snitt på 214 000 kr per månad så bolaget gick med förlust. Den enskilt största posten var personalkostnaden som uppgick till nästan hälften av bolagets totala kostnader under bolagets första (förlänga) räkenskapsår.

Att ekonomin varit kämpig är inte heller något som ägaren Anna-Lena Johansson har dolt. I den senare hälften av november intervjuades hon av NLT kring att caféet ligger ute till försäljning. I den intervjun pratar hon också om det tuffa ekonomiska läget för verksamheten. En anledning som hon såg var att det allmänna ekonomiska läget kan göra så att man sparar in på kafébesök.

Fortfarande till salu

Bolaget bakom Café Bella Mi är alltså i konkurs och verksamheten ligger för närvarande fortfarande ute till försäljning. I annonsen beskrivs caféet som centralt och charmigt. Vidare skriver man i annonsen att det finns cirka 40 platser i lokalen och en uteservering som går att använda vid varmare väder. Det begärda priset har minskat från 550 000 kr till 420 000 kr.

