Tjuv kvarhållen av allmänheten tills polis anlände

Publicerad Saturday, 13 January 2024, 10:29 av Samuel Lundell

Under natten skedde en stöld i en 24 SJU-butik. Omnämnd tjuv kom dock inte undan då allmänheten stoppade hans flykt från butiken.

Strax innan klockan två under natten går några personer från allmänheten in i en 24 SJU-butik i Vara. När de går in följer dock en man med in. Mannen visar sig vara en tjuv då han fyller två matkassar och försöker lämna butiken utan att betala.

Personerna som gått in i butiken håller dock kvar honom på platsen tills polisen anländer på platsen.

Polispatrullen upprättar en anmälan om stöld och varorna återlämnas till butiken.