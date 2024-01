Kronocamping Lidköping får ny ägare

Publicerad Wednesday, 17 January 2024, 16:09 av Samuel Lundell

Kronocamping Lidköping får ny ägare i form av First Camp. Campingen är flerfalt prisbelönt och en av Sveriges få femstjärniga campingar.

First Camp meddelade detta via ett pressmeddelande under morgonen.

Pernilla Söderström, VD för ägarbolaget Framnäs Camping AB och en del av ägarfamiljen, kommenterar köpet.

-Vi är väldigt glada och stolta att First Camp, Sveriges största campingkedja, valt ut Kronocamping i Lidköping som en viktig destination i sin expansiva tillväxtresa genom att förvärva denna fantastiska anläggning. Vi får nu nya krafter och resurser att fortsätta Kronocampings tillväxtresa i Lidköping som destination samtidigt som vi, Pernilla, Peder och Pavo kommer fortsätta att arbeta kvar i samma anda, med gästen, medarbetaren och kvalitén i fokus, säger hon.

Resan med familjeägda Kronocamping Lidköping påbörjades på 1960-talet av Sven Larsson och drivs idag i tredje generationen. Tre av de nuvarande ägarna, Pernilla Söderström, Pavo Andersson och Peder Andersson, kommer att fortsätta arbeta i verksamheten under First Camps ägande.

Campingen har idag cirka 500 campingtomter, 30 stugor, spa, restaurang, äventyrsgolf och en årlig omsättning på cirka 40 miljoner kronor. Läget är mycket attraktivt direkt vid Vänerns strand och med gångavstånd till centrala Lidköping.

Foto från Kronocamping Lidköping.