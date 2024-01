Rekordmånga viltolyckor i Sverige – Så många hade Skaraborg

Publicerad Thursday, 18 January 2024, 11:03 av Frans Johansen

Enligt statistik från Nationella viltolycksrådet rapporterades 68 630 viltolyckor under 2023 i Sverige. Vilket är det högsta antalet viltolyckor på ett år i Sverige.

Under 2022 var det 65 768 viltolyckor och under 2021, som var det tidigare rekordåret, inträffade 67 615 viltolyckor. Rådjur är överlägset den vanligaste rapporterade djuret inblandat i en olycka med 49 528 under 2023.

Västra Götaland var länet med flest inträffade olyckor i Sverige med 10 559 viltolyckor. Medan Skaraborg hade 3 181 viltolyckor.