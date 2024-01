Dagens elpris

Publicerad Monday, 29 January 2024, 06:30 av Rasmus Ahlblom

Priserna kommer fortsätta vara låga men inte lika låga som det varit i helgen. Genomsnittspriset för 2023-01-29 beräknas vara 81 öre/kWh.

Under natten har priserna varit mycket låga, vid vissa tidpunkter i närheten av 15 öre/kWh. Under dagen ska det bli desto högre. Under kvällen mellan klockan 16:00-19:00 kan det var över 150 öre/kWh.

Informationen baseras på spotpriser från Tibber, priserna presenteras inklusive moms, skatter och avgifter för elområde 3.