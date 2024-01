Tordyveln flyger i skymningen blir tv-serie på SVT

Publicerad Tuesday, 30 January 2024, 18:45 av Samuel Lundell

I maj påbörjas inspelningen av Maria Gripes och Kay Pollaks klassiker Tordyveln flyger i skymningen som nu blir filmatiserad hos SVT.

Tordyveln flyger i skymningen utspelar sig i den lilla staden Ringaryd i Småland under varma sommardagar och ljusa sommarnätter 1976. De tre ungdomarna David, Annika och Jonas dras in i ett mysterium med en 3000 år gammal egyptisk staty. Statyn har varit gömd på den gamla Selanderska gården i århundraden. Det visar sig att en förbannelse vilar över statyn och att små tillfälligheter i det förflutna får stora konsekvenser i nutid.

Ungdomarna spelas av Hjalmar Löfmark Yilmaz, Moa Nåsander och Einar Alvarado Lönberg.

Serien spelas in i Västra Götaland och produceras av Nordic Drama Queens i en samproduktion med SVT, Film i Väst, Monster AS och TV2 Norge i samarbete med DR samt Fifth season som tv-seriens distributör och med stöd av Norska Filminstitutet och Nordisk Film & TV Fond.