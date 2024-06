Syrianska segrade i toppmötet

Under gårdagen möttes Skara FC och Syrianska FC Lidköping på Sparbanken Arena. Det var många mål, byten och gula kort, men till sist var det Syrianska som segrade i toppmötet.

Matchen slutade 3-2 till Syrianska och för Lidköpingslaget var det Alkeo Qeraj, Egzon Krasniqi och Danijel Nikolla som stod för målen. Skara FC:s mål kom sent in i matchen och då var det Tom Lundgren som gjorde mål i den 86:e spelminuten. Under förlängningen fick även Kristijan Nikolla in mål.

Den uppmärksamme märker att två namn ovan är lika varandra. Det är ingen slump, de två spelarna är nämligen bröder. Nu är det också de två lagen som möttes igår som toppar tabellen. Kämpigare är det för IFK Tidaholm, Götene IF och IFK Mariestad som alla ligger i botten.

