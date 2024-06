Nedgång i byggbranschen – sysselsättningen minskar markant

Byggbranschen, som sysselsätter 7 procent av alla i arbete i Sverige, har påverkats negativt av den ekonomiska nedgången.

Under perioden mars 2023 till mars 2024 har antalet sysselsatta inom branschen minskat med nära 4 procent, enligt senaste rapporten från Statistiska centralbyrån (SCB). Skåne är det län som drabbats hårdast med en minskning på hela 6,72 procent. Västra Götaland har sett en nedgång på 3,79 procent.

Fredrik W Andersson, nationalekonom på SCB, förklarar att byggbranschen har påverkats extra hårt av höga materialkostnader och räntor, särskilt inom bostadsbyggandet. ”Antalet nya beviljade bygglov började minska redan under hösten 2022, och trenden har fortsatt”, säger Andersson. Han jämför den nuvarande inbromsningen med nedgången under finanskrisen 2009, då bostadsinvesteringarna minskade under åtta kvartal i rad.

Byggbranschen är en av de mest mansdominerade sektorerna, där endast 11 procent av de anställda är kvinnor. Till jämförelse är vård och omsorg den sektor med högst kvinnorepresentation på 77 procent. Medianinkomsten i byggbranschen i mars 2024 är 37 050 kronor, vilket är jämförbart med medianinkomsten inom tillverkningsindustrin men högre än den privata sektorns genomsnitt.