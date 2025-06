VMA utfärdat efter brand vid Kartåsen

Publicerad tisdag, 10 juni 2025, 11:19 av Frans Johansen

Klockan 08:52 inkom ett larm till SOS gällande en brand i Lidköping.Det ska gälla en brand vid Kartåsens återvinningscentral. Det ska brinna med öppna lågor enligt inringaren. Räddningstjänsten är framme på plats men fler enheter är på väg. Det är någon form av återvinningsmaterial som brinner. Kraftig svart rök syns från platsen och allmänheten avråds från att närma sig. Skulle det bli värre kan det bli aktuellt med att utfärda ett ”viktigt meddelande till allmänheten(VMA)” då röken kan vara farlig att andas in. Vid 10:55-tiden utfärdades ett viktigt meddelande till allmänheten. Alla i närområdet uppmanas att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Branden ska vara släckt och under kontroll. Just nu pågår dock eftersläckning vilket även orsakar viss rökutveckling.