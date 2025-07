Lagändring: Då får man slänga trasiga kläder

Publicerad torsdag, 17 juli 2025, 14:57 av Frans Johansen

Den nya lagen om separat insamling för textilavfall började gälla den 1 januari 2025. All textil skulle sorteras och lämnas in alternativt skänkas till second hand.I prakten skapade detta problem för kommunerna. På återvinningsanläggningar ligger det massvis med kläder som inte går att återvinna. Även ideella organisationer blev överösta med textiler som inte går att sälja rapporterar Göteborgs-Posten . Från och med den 1 oktober kommer man att kunna slänga trasiga och håliga kläder direkt i soporna.