JUST NU: Kommunen avråder bad vid nyrenoverade badplatsen

Publicerad onsdag, 06 augusti 2025, 11:50 av Frans Johansen

Lidköpings kommun avråder just nu från bad vid Framnäs strandpark.

Anledningen är att vattenprover har visat att vattnet är otjänligt.

Det innebär att det visar på förhöjda halter av bakterier i vattnet.

Enligt Havs och Vatten myndigheten innebär det att finns en risk att man blir sjuk om man sväljer vattnet.