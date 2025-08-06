Man häktas för knivdådet – blev jagad

Publicerad onsdag, 06 augusti 2025, 19:00 av Frans Johansen

Blåljus på plats

Häktningsframställan

Under fredagen klockan 15:25 larmades polisen om en aggressiv man i Vara.Den aggressiva mannen ska attackerat en annan man med en kniv. NLT rapporterar att den ovanstående mannen ska sett hur en kvinna blivit sparkad. När han då försöker stoppa den pågående misshandeln blir han istället jagad av den knivbeväpnade mannen.När polisen kommer till platsen kunde mannen gripas på platsen. Senare under kvällen anhölls mannen. Ambulanspersonal plåstrade om den skadade som hade fått ett sår i handleden. Mannen blev då misstänkt för flera olika brottsrubriceringar som misshandel, försök till grov misshandel, grovt brott mot knivlagen, rån och skadegörelse.En åklagare har nu begärt mannen häktad misstänkt för bland annat grov misshandel, misshandel samt grovt brott gällande förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.