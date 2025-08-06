Tjuv gick öppet med kabeltrumma i skottkärra

Publicerad onsdag, 06 augusti 2025, 16:00 av Frans Johansen

Under måndagsmorgonen larmades polisen om en stöld i Skara.

Det gällde två personer som setts gå med en kabeltrumma på Härlundagatan i Skara.

Kabeltrumman var lastad på en skottkärra och enligt polisen kan de varit ute efter kopparn i kablarna.

En patrull åker till platsen och anträffar två män. En av männen, som är i 30-årsåldern, misstänkt för stöld.