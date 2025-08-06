Vårdcentral utsatt för inbrott

Publicerad onsdag, 06 augusti 2025, 20:00 av Frans Johansen

Under tisdagsmorgonen upptäckte personal att det varit ett inbrott på Guldvingens vårdcentral i Lidköping.

Inbrottet ska ägt rum någon gång under natten till tisdag.

Polisen fick kännedom om inbrottet vid 08:58 och har varit på platsen för en brottsplatsundersökning.

En anmälan om stöld genom inbrott har upprättats. Det finns inga misstänkt i nuläget.