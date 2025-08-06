Vårdcentral utsatt för inbrott

Vårdcentral utsatt för inbrottPublicerad onsdag, 06 augusti 2025, 20:00 av Frans Johansen
Under tisdagsmorgonen upptäckte personal att det varit ett inbrott på Guldvingens vårdcentral i Lidköping.
Inbrottet ska ägt rum någon gång under natten till tisdag.
Polisen fick kännedom om inbrottet vid 08:58 och har varit på platsen för en brottsplatsundersökning.
En anmälan om stöld genom inbrott har upprättats. Det finns inga misstänkt i nuläget.
Prenumerera
Logga in
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer